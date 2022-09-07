Nevşin Mengü'den 6'lı masa analizi

Henüz Cumhurbaşkanı adayını belirlemeyen 6'lı masa, kendi seçmenini kızdırmaya başladı. Muhalif gazeteci Nevşin Mengü de bu belirsizliğe tepki göstererek, “Muhalefet seçimi kaybeder” dedi.

2023 seçimlerine 1 yıldan az bir süre kaldı…

Adayını çoktan belirleyen Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden yola çıkmaya hazırlanırken, çalışmalarına hız kattı.

6’lı masa aday çıkaramıyor

Ancak Millet İttifakı’ndan hala ses yok…

Sık sık toplanan ve bir türlü Erdoğan’ın karşısına çıkacak ismi kamuoyuna sunamayan 6’lı masa, kendi seçmeninin de tepkisi çekmiş durumda.

“Muhalefet seçimi kaybeder”

Muhalif yönüyle tanınan gazeteci Nevşin Mengü, bu belirsizliğe tepki göstererek bir analiz yaptı.

6'lı masayı eleştiren Mengü, “Muhalefet, ‘her kafadan bir ses çıkıyor, bunlar daha içinde kavga ediyor imajı vermeye devam ederse’ seçimi kaybeder. Belirsizlik seçmen için bayrak etrafında toplanma etkisi yaratır. Muhalefet seçimi kazanmak istiyor mu tabii o da ayrı konu.” dedi.

Mengü’ye takipçilerinden de destek geldi.

Destek veren çok

Bir kullanıcı, “Kılıçdaroğlu berbat anket sonuçlarına rağmen hala kendi adaylığını dayatmaya devam ederse 6'lı masa dağılır. Şu an ilişkiler bozulmasın diye kimse liderler düzeyinde karşı çıkmıyor görünüyor ama CHP hariç bütün teşkilatlar Kılıçdaroğlu adaylığına karşı.” derken; bir başkası, “İlk defa katılıyorum Nevşin’e. Çıkar işte Mansur’u (Yavaş) aday kazan çok basit. Herkesi toplar etrafına zaten.” yorumunu yaptı.