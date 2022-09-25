Nevşin Mengü'ye CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tepkisi

Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'na "Daha kendi partisini ikna edemeyen toplumu nasıl ikna edecek kardeşim?" çıkışı geldi. Nevşin Mengü'ye bu sözlerinin ardından sosyal medyada linç kampanyası başladı.

Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin sıcak ortamına girdi...

CHP'nin önderliğinde kurulan 6'lı masada kim aday olacağı tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürekli dillendiriliyor.

Öyle ki Kılıçdaroğlu da bu yöndeki açıklamaları reddetmeyerek her seferinde Cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkıyor.

"Benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de partisinin 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında, "Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum." şeklindeki partisine yönelik çağrısı gündem oldu.

Nevşin Mengü: Kendi partisini ikna edemeyen biri Türkiye'yi nasıl ikna edecek

Partililerden destek geldi

Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısının ardından başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere partililerden büyük destek aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları FOX TV'de ekrana gelen Orta Sayfa programında da değerlendirildi.

"Daha siz kendi partinizi ikna edemediyseniz bütün Türkiye'yi nasıl ikna edeceksiniz"



Programın yorumcularından Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını yorumladı. Mengü yorumunda, "Ben de şu soruyu sorayım. Kendi partisini ikna edemeyen, bütün kamuoyunu nasıl ikna edecek kardeşim o zaman? Herkes tweet atıyor Kılıçdaroğlu diye.. Daha siz kendi partinizi ikna edemediyseniz bütün Türkiye'yi nasıl ikna edeceksiniz ya..." ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü'ye linç kampanyası başladı

Nevşin Mengü'nün bu açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimi kullanıcı Mengü'nün açıklamalarını desteklerken, başta Cumhuriyet Halk Partililer olmak üzere Nevşin Mengü'ye linç kampanyası başladı.

Kimi kullanıcılar Nevşin Mengü'ye ağır küfürler sarfederken, kimi kullanıcılar da Nevşin Mengü'nin CHP'lilere sırtını döndüğünü belirtti.