Nevzat Aydın'ın seçim sonrası yaptığı açıklama tepki çekti Eski Yemeksepeti kurucularından olan ve sık sık siyasi söylemleriyle gündeme gelen Nevzat Aydın, son yaptığı açıklama ile sosyal medya üzerinden tepki topladı.

Türkiye seçimini yaptı ve Cumhur İttifakı'na mecliste üstünlüğü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

Ancak seçimin geride kalmasına rağmen yapılan bazı açıklamalar, şaşırtmaya devam ediyor.

Bu açıklamalardan birisini ise eski Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın yaptı. Siyasi söylemleriyle dikkati çeken Aydın, son açıklaması ile sosyal medyada tepki aldı.

"Kadınlarımız için üzülüyorum. Zaten Müslüman bir ülkede yaşamanın gündelik zorlukları vardı" diyen Aydın'a yorum yağdı.

Nevzat Aydın'dan şaşırtan ifadeler

Eski Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, seçim sonrası yaptığı açıklama ile tepki aldı.

Cumhur İttifakı'nın adaylarından olan HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'ne saldıran Aydın şu ifadeleri kullandı;

"Kadınlarımız için üzülüyorum. Zaten Müslüman bir ülkede yaşamanın gündelik zorlukları vardı. Bir de meclise saçmasapan fikirleriyle HÜDA PAR ve YRP girdi."