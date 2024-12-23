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Haber Merkezi

Tarih 21 Ağustos 2024'ü gösterdiğinde, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

Narin'i günlerce arayan ekipler, tüm Türkiye'nin üzüleceği haberi duyurdu...

Narin'in cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuval içerisinde bulundu.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran tutuklandı.

Davanın seyrini değiştiren isim ise itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'dı.

BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin konuştuğu cinayette Narin Güran’ın katilinin kim olduğu tartışılmaya devam ediyor.

Cansu Canan Özgen ile Hayata Dair programına konuk olarak katılan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar avukatı Ali Eryılmaz ve sanık Enes Güran’ın avukatı Av. Mahir Akbilek, tv100’de merak edilenleri yanıtladı.

Programda tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu, “Burada, bu 4 sanığın dışında korunan biri var mı?” diye sormasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı Ali Eryılmaz’dan şaşırtan bir açıklama geldi.

"BİR SANIK DAHA VAR, KORUNUYOR"

Eryılmaz açıklamasında, “Bu davada 4 tane sanık var, 4 tane sanığın dışındaki bir sanık korunuyor. O korunan kişi bu davanın içerisinde değil.” dedi.

"KORUNAN KİŞİ ERKEK DEĞİL"

Eryılmaz açıklamasının devamında, "Bu davaya başladığından beri hepimiz yanlış bakıyoruz. Savcılık ifadelerine bakıyorum. Enes Güran, Muhammed Güran ve annesi... Dördü beraber evdeler. Hediye gelince ben çıktım gittim diyor Enes Güran. Muhammed ne diyor? Uyandım baktım, ağabeyim gitmiş. Ben ağabeyimin arkasından gittim. Hediye ve Güran evde. Salim evin arkasında geziyor. Aynı dakikalarda... Baz kayıtlarına göre.

Siz buradan istediğiniz gibi bir hikaye çıkarabilirsiniz. Cinayeti çözmeye bu noktadan yaklaşırsak, cinayetin neden işlendiği ortaya çıkıyor. Bütün yalan ifadeler içerisinde bir ya da iki tane doğru var. Onları çıkarıp cımbızlamak gerekiyor. Bu korunan kişi de erkek değil." dedi.

NAMUS MESELESİ Mİ?

Konuşmasına devam eden avukat Eryılmaz, korunan kişinin erkek olmadığını belirterek “Ve olay da bir namus meselesi.” dedi.