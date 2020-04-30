New York'ta 2 kamyonette 100 cenaze çıktı

ABD'nin New York kentinde bir cenaze evinin önündeki iki kamyonette 100 kişinin cenazesi bulundu.

Koronavirüs salgınının merkezi haline dönüşen ABD’den korkunç görüntüler geliyor…

Salgının en çok etkilediği New York eyaletinde bir cenaze evinin önündeki iki kamyonetten kötü kokular gelince, çevre sakinleri şikayetçi oldu.

100 KİŞİNİN CENAZESİ ÇIKTI

Polis çevrede inceleme başlattı. Yapılan araştırmada iki kamyonetin içinde 100 kişinin cenazesinin bulunduğu tespit edildi.

Kamyonetlerde dondurucu olmadığı için cenazelerin çürümeye başladığı belirlendi.

ABD'de 2 kamyonette 100 kişinin cenazesi bulundu İZLE

GEÇİCİ OLARAK TUTULDUĞU SÖYLENDİ

Brooklyn'deki cenaze evi yetkilileri, artan ölümler sonucu içeride yer kalmadığı için cenazelerin kamyonda tutulduğunu itiraf etti.

Kamyonların ev taşımakta kullanılan ve soğutucu özelliğinin olmadığı, cenazelerin geçici olarak bu araçlarda tutulduğu savunuldu. Cenazeleri bulunan kişilerin ölüm nedeni ise açıklanmadı.

ÖLÜ SAYISI 23 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan New York eyaletinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 384 ve vaka sayısı ise 299 bin 691 olarak rapor edildi.