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    New York'ta 2 kamyonette 100 cenaze çıktı

    New York'ta 2 kamyonette 100 cenaze çıktı

    ABD'nin New York kentinde bir cenaze evinin önündeki iki kamyonette 100 kişinin cenazesi bulundu.
    • AA
    • 30.04.2020 - 16:00
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    New York'ta 2 kamyonette 100 cenaze çıktı

    Koronavirüs salgınının merkezi haline dönüşen ABD’den korkunç görüntüler geliyor…

    Salgının en çok etkilediği New York eyaletinde bir cenaze evinin önündeki iki kamyonetten kötü kokular gelince, çevre sakinleri şikayetçi oldu.

    100 KİŞİNİN CENAZESİ ÇIKTI

    Polis çevrede inceleme başlattı. Yapılan araştırmada iki kamyonetin içinde 100 kişinin cenazesinin bulunduğu tespit edildi.

    Kamyonetlerde dondurucu olmadığı için cenazelerin çürümeye başladığı belirlendi.

    ABD'de 2 kamyonette 100 kişinin cenazesi bulundu İZLE

    GEÇİCİ OLARAK TUTULDUĞU SÖYLENDİ

    Brooklyn'deki cenaze evi yetkilileri, artan ölümler sonucu içeride yer kalmadığı için cenazelerin kamyonda tutulduğunu itiraf etti.

    Kamyonların ev taşımakta kullanılan ve soğutucu özelliğinin olmadığı, cenazelerin geçici olarak bu araçlarda tutulduğu savunuldu. Cenazeleri bulunan kişilerin ölüm nedeni ise açıklanmadı.

    New York'taki cenaze merkezlerinde koronavirüs yoğunluğu FOTO-GALERİ

    ÖLÜ SAYISI 23 BİNİ GEÇTİ

    Öte yandan New York eyaletinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 384 ve vaka sayısı ise 299 bin 691 olarak rapor edildi.

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