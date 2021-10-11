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    Nihal Yalçın'ın yıllar önceki rolü gündeme geldi

    Nihal Yalçın'ın yıllar önceki rolü gündeme geldi

    Tamer Karadağlı ile gerilim yaşayan Nihal Yalçın'ın, yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı bir canlı bomba karakterini canlandırdığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 13:13
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    Altın Portakal Ödül Töreni'nde başlayan Tamer Karadağlı-Nihal Yalçın gerilimi Türkiye'nin gündeminde.

    Tamer Karadağlı'nın, Nihal Yalçın'ın CHP ve HDP tarafından desteklendiğini söylemesi üzerine siyasi isimler tavırlarını ortaya koymaya başladı.

    KURTLAR VADİSİ'NDE PKK'LI CANLI BOMBA ROLÜ

    Son olarak büyüyen tartışmalara sosyal medya kullanıcıları dahil oldu.

    Bugüne kadar tanınmayan Nihal Yalçın'ın geçmişini araştıranlar, yıllar önce Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi ortaya çıkardı.

    Nihal Yalçın'ın, o günlerde Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı canlı bomba rolünde olduğu görülüyor.

    Nihal Yalçın'ın yıllar önceki rolü gündeme geldi ViDEO

    Nihal Yalçın ın yıllar önceki rolü gündeme geldi #1

    Nihal Yalçın ın yıllar önceki rolü gündeme geldi #2

    Nihal Yalçın ın yıllar önceki rolü gündeme geldi #3

    Nihal Yalçın ın yıllar önceki rolü gündeme geldi #4

    Nihal Yalçın ın yıllar önceki rolü gündeme geldi #5

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