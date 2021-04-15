Nihat Hatipoğlu’na, kripto parayla hacca gidilip gidilemeyeceği soruldu

Kripto paradan uzak durulmasını tavsiye eden Nihat Hatipoğlu, “Çünkü olmayan bir para var ortada. Ama haramdır da demiyorum" yanıtını verdi.

Anneannesi ile çektiği videolarla ünlenen fenomen Selçuk Büyük, ATV ekranlarında yayınlanan “Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar” programına görüntülü olarak canlı bağlandı.

Kısa süren sohbetin ardından Büyük, Hatipoğlu’na şu sıralar oldukça merak edilen bir soru yöneltti.

“KRİPTO PARAYLA HACCA VEYA UMREYE GİDEBİLİR MİYİM?”

Selçuk Büyük “Anneannemin duasının ve bilgisinin yetmediği bir soru var. Bunu size danışmak istiyorum. Dönemimizin kripto parası, bir kazanç elde edilebilir pozisyonda ve ben bu kripto paradan kazandığım parayla hacca veya umreye gidebilir miyim? Bu günah mıdır?” diye sordu.

Bunun üzerine Hatipoğlu da “Kendin mi gideceksin, anneanneni mi göndereceksin?” dedi.

“Birlik gideceğiz.” cevabını alan Nihat Hatipoğlu, kripto parayla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

Kripto parayla hacca gidilir mi? Nihat Hatipoğlu cevapladı VİDEO

“ENDİŞELİYİZ BU KONUDA, AMA HARAMDIR DA DEMİYORUM”

“Kripto para konusunda doğrusu çok gönülden ‘caizdir, sakıncası yoktur’ demiyorum. Borsa biraz farklı çünkü. Borsada ne olduğu belli olan bir sistem var. Diyelim ki bir fabrika ile iş yapıyorsunuz borsa üzerinden, sakıncası yok. Bu kripto para, Bitcoin ve benzeri şeyler konusunda çok gönülden hiçbir sakıncası yok aman hemen oynayın diyemiyorum ama haram kelimesini kullanmak konusunda da biraz tereddütlü davranıyorum. En azından uzak durulması kanaatim var. İçinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Olmayan bir para var ortalıkta, olmayan bir mal ortada ve her şey internet üzerinden oynamaya devam ediyor. Endişeliyiz bu konuda, uzak durmanızdan yanayım. Ama haramdır da demiyorum.”

DAHA ÖNCE DE DOLARI SORMUŞTU

Selçuk Büyük, daha önce de ilahiyat hocası Mustafa Karataş'a "Camiye dolar bağışlasam dolar arttıkça sevabım artar mı?" sorusunu sormuştu.