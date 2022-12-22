Nikos Anastasiadis: Erdoğan giderse Kıbrıs sorunu çözülür

Bir Rum kanalında mülakat veren Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi halinde çözülebileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney'de bulunan Rum yönetimi arasındaki çıkmaz yıllardır süregelmekte.

Türkiye, uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla KKTC'nin dünya genelinde tanınması için yoğun bir diplomasi faaliyeti yürütüyor.

Eylül ayında düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınması için dünyaya çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslarası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kışkırtıcı açıklama geldi

Türkiye, iki devletli çözüm için diplomasi faaliyetlerini sürdürürken Rum yönetiminden kışkırtıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis Rum tarafında bir TV Kanalına verdiği mülakatta, Kıbrıs sorununda gelişme yaşanıp yaşanmamasının, Türkiye’deki seçimlerin sonucuna bağlı olduğunu ifade etti.

"Erdoğan giderse Kıbrıs sorunu çözülür"

Anastasiadis yaptığı açıklamada, "Erdoğan giderse belki Kıbrıs sorununda bir gelişme olur." ifadelerini kullandı.





Erdoğan ile görüşmek için büyük uğraş gösterdi

Rum Lideri Anastasiadis'in bu açıklamalarının ardından ise akıllara Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’nde Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme çabaları geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi esnasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına yaklaşarak görüşmek istedi.

Anastasiadis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için sarf ettiği çaba objektiflere yansıdı.

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