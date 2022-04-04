Nisan ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?

Nisan ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?

TÜİK, 2022 Mart ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından nisan ayı kira artış oranı belli oldu. Peki 2022 Nisan ayında kiralara ne kadar zam gelecek?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatlarını açıkladı.

Rakamların açıklanmasının ardından nisan ayında kiralara gelecek zam oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak edildi.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı nisan ayı için yüzde 29,88 oldu.

Peki nisan ayında kiralara ne kadar zam gelecek? 2022 Nisan kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı...

ENFLASYONA GÖRE NİSAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıklamasıyla nisan ayı kira zam oranları belli oldu.

2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

Buna göre, ev sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 29,88 oranında zam yapabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: % 29,88

Nisan 2022 Kira Artış Tutarı: 298,8 TL

Nisan 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.298,8 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Nisan 2022'de ödeyeceği kira zammı 298,8 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.298,8 TL lira olarak gerçekleşecek.