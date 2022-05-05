Nisan enflasyon rakamları 2022: Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 2022 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

Ekonomi gündemini takip eden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu‘ndan (TÜİK) gelecek son dakika açıklamalarında…

TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon verileri, zamları ve aynı zamanda kira artış oranlarını doğrudan etkiliyor.

Enflasyon, 2022'nin ilk ayı olan Ocak'ta yıllık yüzde 48,69; Şubat'ta, yıllık yüzde 54,44; Mart’ta ise yıllık yüzde 61,14 olarak gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler Nisan ayı rakamlarına çevrildi.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarını takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç? İşte 2022 Nisan ayı enflasyon oranı...

Nisan 2022 enflasyonu yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Nisan ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) 5 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre; enflasyon, nisanda yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7,25 arttı.

TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.