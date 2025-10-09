Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı

2025 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu...

Ödülün kazananı, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

ÖDÜLÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

Ödül, "Kıyametvari dehşetin ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden, etkileyici ve vizyoner eserleri" dolayısıyla Lszl Krasznahorkai'ye verildi.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı 11 milyon İsveç kronunun (yaklaşık 1.2 milyon dolar) sahibi oldu.

ESERİNİN 7 BUÇUK SAATLİK FİLMİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Krasznahorkai'nin eserleri, usta Macar yönetmen Bela Tarr tarafından beyaz perdeye uyarlandı.

Şeytan Tangosu, 'Satantango' adıyla 1994'te yayımlandı ve 7 buçuk saat olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Direnişin Melankolisi ise 'Karanlık Armoniler' adıyla 2000 yılında beyaz perdeye çıkmıştı.

GEÇEN YIL KİM ALMIŞTI?

2024 Nobel Edebiyat Ödülü, "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang'a verilmişti.

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar olmuştu.

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2025 yıllarında 118 kez verildi.