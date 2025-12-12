Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da aile fotoğrafı çekiminde

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak için Türkmenistan'a gitti.
- Aşkabat'ta gerçekleşen Forum öncesi resmi karşılama töreninde Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile tokalaşıp aile fotoğrafı çekildi.
- Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, solunda ise Berdimuhamedov yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" öncesinde, Forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
SERDAR BERDİMUHAMEDOV TARAFINDAN KARŞILANDI
Ev sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ, SALONA GEÇİLDİ
Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Berdimuhamedov yer aldı.