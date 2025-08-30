Nöbetçi eczane sorgulama: 30 Ağustos 2025 hangi eczaneler açık? İşte, nöbetçi listesi...

30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda birçok kurum ve kuruluş hizmet vermezken, acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için bazı alanlarda nöbetçi düzeni uygulanıyor. Eczaneler de bu kapsama dahil.

Peki; 30 Ağustos’ta eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir?

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczane çalışma düzeni ve nöbetçi eczane sorgulama ekranı...

ECZANELER AÇIK MI 30 AĞUSTOS 2025

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

Buna göre; 30 Ağustos Cuma günü eczaneler kapalı olacak ve nöbetçi eczaneler mesai yapacak.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI