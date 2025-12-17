2025'e damga vurdu: AI Slop ne demek, anlamı nedir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en önde gelen sözlüklerinden biri olan Merriam-Webster, yılın kelimesini seçti.

Merriam-Webster, 2025 yılının kelimesi olarak sıkça sosyal medyada karşımıza çıkan “AI Slop”u seçti.

Peki; AI Slop ne demek? Anlamı nedir? Nasıl ortaya çıktı? İşte yanıtı...

AI SLOP NE DEMEK

AI, direkt olarak yapay zekâ anlamına gelen Artificial Intelligence teriminin kısaltması.

Slop ise çöp, lapa gibi çevirilere sahip.

AI Slop, yapay zeka yoluyla üretilen düşük kaliteli dijital içerikler olarak tanımlanıyor.

Yani sosyal medyada sayısı bir hayli fazla olan kalitesiz yapay zekâ görselleri, videoları gibi içerikler İngilizcede “AI Slop” olarak adlandırılıyor.