Noel ne zaman kutlanacak? 2025 Noel tarihi...

2025'in sonuna yaklaşırken en çok merak edilen günlerden biri yine Noel oluyor. Hristiyan dünyasının İsa’nın doğumunu anmak için kutladığı bu özel gün, her yıl olduğu gibi bu sene de heyecanla bekleniyor. Peki; Noel ne zaman? İşte 2025 Noel günü...

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 16:21
  • 2025 yılında Noel, 25 Aralık Perşembe günü kutlanacak.
  • Christmas Eve, 24 Aralık Çarşamba akşamına denk geliyor.
  • Noel, İsa Mesih’in doğumunu anmak için dini bir gün olarak, aynı zamanda kültürel geleneklerle de öne çıkıyor.

Noel, Hristiyan dünyasının İsa Mesih’in doğumunu anmak için kutladığı en önemli dini bayramlardan biridir.

Her yıl aynı gün kutlanan Noel, her yıl sonu merak konusu olur.

Noel yalnızca dini yönüyle değil; aile buluşmaları, hediyeleşme, özel yemekler, Noel ağacı süsleme, sokak ve ev dekorasyonları gibi kültürel geleneklerle de bilinir.

Peki, Noel 2025 ne zaman? Noel ne zaman kutlanacak? İşte Noel tarihi 2025!

NOEL 2025 NE ZAMAN

Bu yıl Noel, 25 Aralık 2025 Perşembe günü kutlanacak.

Noel arifesi olarak bilinen Christmas Eve ise 24 Aralık Çarşamba akşamına denk geliyor.

