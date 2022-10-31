Nüfus müdürlüğü randevusuna gelmeyenlere 2 hafta yeni randevu yok

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan, randevularına gelemeyecek vatandaşların, randevularını iptal etmemeleri halinde 2 haftaya kadar yeni randevu alamayacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan randevulara gitmeyen vatandaşlar için yeni düzenleme yapıldı.

Yeni düzenlemeyi İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, randevularına gelemeyecek vatandaşların, randevularını iptal etmemeleri halinde 2 haftaya kadar yeni randevu alamayacaklarını bildirdi.

Randevu taleplerinde artış yaşanıyor

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yıl sonuna yaklaşırken daha önceki yıllarda da olduğu gibi nüfus müdürlüklerine randevu taleplerinde artış olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın bu randevu talepleri nüfus müdürlüklerinde görevli personellerimizce en kısa sürede karşılanmaktadır. Ancak nüfus hizmetlerimiz için randevu alan ve çeşitli sebeplerden dolayı randevu saatinde nüfus müdürlüklerimize gelemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır.

Bu durum, neredeyse toplam randevu taleplerinin yüzde 15'i oranında olup, acil talebi olan vatandaşlarımız gelinemeyen bu randevular nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır." denildi.

"2 hafta sonra randevu verilebilecektir"

DHA'nın haberine göre, gelemeyecek kişilerin randevularını iptal etmeleri gerektiği vurgulanarak, "Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımızdan ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmeleridir. Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak 2 hafta sonra randevu verilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.