Nükleer savaşın eşiğinde: Atom bombasına sahip ülkeler

AA & Ensonhaber

Yaklaşık 3 yıldır devam eden Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna, ABD ve İngiltere tarafından verilen uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni nükleer doktroni imzalaması sonrası gerçekleşen bu saldırılar, yaşanması muhtemel nükleer savaş riskini yeniden artırdı.

ZELENSKY'YE VERİLEN "GAZ", DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLEYEBİLİR

ABD ve İngiltere, resmi olarak Ukrayna'ya füze kullanımı konusunda izin verdiklerini açıklamasa da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin "Elimizdeki füzeleri kullanacağız" açıklaması, gerilimi daha da tırmandırdı.

Önce ABD'nin sonra da İngiltere'nin verdiği uzun menzilli füzeleri kullanan Ukrayna'nın, "Alman hükümetine rağmen" Alman füzelerini kullanıp kullanmayacağı da tartışma konusu.

Rusya tarafı ise bu saldırılara gereken karşılıkları gerektiğinde vereceklerini belirtiyor.

BIDEN'IN GİDERAYAK BAŞLATTIĞI KRİZ

Bu karşılığın nükleer bir savaşa dönüşmemesi için G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok aklı selim lider, yoğun diplomasi trafiği gerçekleştirdi.

Biden hükümetinin "giderayak" başlattığı yeni kriz, fırtına öncesi sessizlik olarak yorumlanıyor.

Günümüzde üretilmiş nükleer silahların, ABD'nin ilk atom bombalarından daha güçlü olduğu göz önüne alınırsa, iyi düşünülmemiş adımların, dünyayı defalarca yok edebilecek silahlara sahip ülkelere karşı ne kadar mantıksız olduğunu gösteriyor.

NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜLKELER

Peki hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Dünyada yalnızca dokuz ülkenin nükleer silah kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre, 2024 itibarıyla bu ülkelerin toplamda 12.121 nükleer savaş başlığı bulundurduğu tespit edildi.

Resmi rakamlara göre, nükleer silaha sahip ülkeler ve sahip oldukları nükleer başlık sayısı şöyle:

Rusya: 5580



ABD: 5044



Çin: 500



Fransa: 290



İngiltere: 225



Hindistan: 172



Pakistan: 170



İsrail: 90



Kuzey Kore: 50