Numan Kurtulmuş: Emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir

Numan Kurtulmuş Türkiye'nin yürüyüşünden Yunan askerlerinin rahatsızlığını anlayışla karşıladığını belirterek, "Bizdeki emekli Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?" diye sordu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 104 emekli Amiralin yayınladığı bildiriye Twitter hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi.

Karabağ'dan Kıbrıs'a, Doğu Akdeniz'den Ayasofya'nın açılışına Türkiye'nin yürüyüşünden Yunan askerlerinin rahatsızlık duymasını anladığını belirten Kurtulmuş, bildiri yayınlayan emekli amirallerin rahatsızlığının sebebini sordu.

"YUNAN GENERALİN RAHATSIZLIĞINI ANLARIM DA..."

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye; Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini can siperhane şekilde korurken, kapalı Maraş'ı açarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkarken, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine bütün gücüyle katkı verirken, Ayasofya'nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırırken, Yunan General Floros'un 'yeniden güçlü büyük Türkiye' yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım da... Acaba bizdeki emekli Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?" dedi.