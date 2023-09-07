Numan Kurtulmuş: Gücümüzü kullanmanın vakti gelmiştir Gündeme dair konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Başkasından medet umacak durumda değiliz. Gücümüzü ciddi bir şekilde kullanmanın vakti gelmiştir" dedi.

DHA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'deki Azerbaycanlı İş İnsanları Birliği (TAİB) ve Türk Aksakallılar Birliği tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Türk Dünyası Yüzyılı: Siyasi, Ekonomik İlişkilerde Yeni Rol Modeli' konulu konferansa katıldı.

Kurtulmuş, konferansın, modern Azerbaycan'ın kurucusu, büyük fikirleri, idealleri olan, büyük devlet adamı Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum yıl dönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde gerçekleştirildiğini belirtti.

"Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesti"

Kurtulmuş, Türkiye ve Azerbaycan'ın ülkeler arası ilişkileri güçlendirmek için eş zamanlı olarak ortak bir irade ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

Bunun fevkalade önemli, fevkalade değerli olduğunun altını çizmek isterim. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Beyefendinin ferasetli liderlikleri sayesinde Türkiye ve Azerbaycan ortak iş birliğini; tek millet, iki devlet anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdik. Çok şey anlatmaya gerek yok. Sadece Karabağ'ın nasıl işgalden kurtulduğunu bu salonda bulunan herkes gayet iyi biliyor. Dünyanın egemenlerinin kendi siyasi çıkarları için göz ardı edilmesi gereken bir mesele olarak gördükleri 30 yıllık Ermeni işgalini ve Ermeni zulmünü, kimsenin kılı kıpırdamazken Azerbaycan, İlham Aliyev'in liderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin her alanda sonuna kadar desteğiyle birlikte sona erdirdi. Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesti ve Allah'a çok şükür bugün Karabağ azat oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte de Karabağ abat olacak.

"Ne yapacaksak koro halinde yapacağız"

İki ülkenin bulunduğu bölgede bir denge ve istikrar çıkararak dünya barışına ciddi katkıda bulunacağını söyleyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Çok büyük fırsatların, çok büyük tehditlerin olduğu bir süreçteyiz. Bu bölgede artık hiçbir ülkenin soloyla bir yere gitmesi mümkün değil, ne yapacaksak koro halinde yapacağız. Özellikle Türk Devletler Birliği şeklinde bir araya gelen Türk Cumhuriyetleri, bugün belli bir güç ortaya koyma imkanına sahiptir. Tek tek her bir ülkenin kendi başına hareket etmesi yerine, ülkelerimizin birlikte, müştereken ortak hedefler istikametinde yürüyebilmesi için de ciddi bir iradenin var olduğunu görüyoruz. Orta Asya'nın içlerinden Avrupa'ya kadar uzanan bu koridorda; söz, etki ve karar sahibi olabilecek bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin bir tane ekseni var, o da kendi milli eksenidir. Türk devletleri kendi eksenini kurduğu takdirde; dünyada söz, güç ve karar sahibi olacaktır. Bir siyasi fikir, ekonomik güç merkezi ortaya çıkacaktır. Bu merkezin ortaya çıkması ve giderek güçlenmesi inanın ki her tarafı bir çatışma bölgesi haline gelmiş bu dünyanın selameti bakımından gereklidir.

"Başkasından medet umacak durumda değiliz"

Türkiye'nin çok önemli bir jeostratejik imkana sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Bunun tek yolu iki ayağımızın da sağlam bir şekilde yere basmasından geçiyor. Elden medet umarak, elin ortaya çıkardığı şartlardan istifade etmeye çalışarak 21'nci yüzyılda ilerlemek mümkün değildir. Kendi gücümüze güvenerek ama dünya milletleri ile de barış ve esenlik ortamını oluşturarak, ütopik olmayan rasyonel hedefleri önümüze koyarak yolumuza devam edeceğiz. Başka yolumuz, seçeneğimiz yoktur. Başkasından medet umacak, ulufe bekleyecek durumda değiliz. Gücümüzü ciddi bir şekilde kullanmanın vakti, sırası ve imkanları önümüze gelmiştir. Bunun için Türkiye'de fevkalade önemli bir vizyon olarak ortaya konulan Türkiye Yüzyılı, sadece siyasi bir retorik değil, sadece bir partinin ya da sadece bazı partilerin ortak görüşü değil, milletimizin ortak hedeflerinden birisi olmak zorundadır. Türkiye Yüzyılı sözü güçlü, güçlü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı demektir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)