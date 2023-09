Numan Kurtulmuş: Takip eden değil takip edilen bir Türkiye olacağız

AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı.

Burada konuşma yapan Kurtulmuş, kuruluşun ve dirilişin ruhunu, ecdadın bu topraklardan bir dünya devletini, bir cihan devletini nasıl çıkardığını bir kere daha hatırladıklarını belirtti.

Söğüt'ün girişinde yazan "Nereden geldiğini unutanlar, nereye gideceklerini bilemezler." sözünü aktaran Kurtulmuş, gidilen istikameti tespit ve tayin etmek, ortaya konulacak hedefleri gerçekleştirebilmek için hangi geçmişten bugünlere ulaşıldığının gayet iyi bir şekilde idrak edilmesini istedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Balkanlar'da yaklaşık altı asır boyunca Osmanlı tarafından çok büyük bir barış ve kardeşlik düzeninin kurulduğunu, aynı şekilde bugün her tarafında kan, barut ve çatışmanın olduğu Orta Doğu coğrafyasında dört asır boyunca Osmanlı'nın hükümranlığının bulunduğunu söyledi.

"Bize geri gitmek, olduğumuz yerde saymak yakışmaz"

Osmanlı’nın, gittiği her yerde hakkaniyeti, adaleti, barışı, eşitliği, dini-diyaneti ne olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun insanlar arasında barışa dayalı bir devlet nizamını ve toplumsal yapıyı kurabildiğini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdi bugün Türkiye olarak yine tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Her tarafı yakılmış, yıkılmış, koskoca bir cihan devletinden 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde neredeyse on cephede mağlubiyetlerle içeriye doğru çekilmek zorunda kalan ve yaklaşık 4,5 beş milyon kilometrekareden bugünkü 780 bin kilometrekareye düşen Türkiye. Kazması küreği yoktu ecdadımızın ama ‘Ya Allah’ diyerek ayağa kalktılar ve büyük bir kurtuluş mücadelesini başardılar.



Cumhuriyetimizin ilk asrı nice badirelerle, nice zorluklarla geçti ama aynı zamanda nice büyük kazanımlarla da devam etti. Şimdi bugüne geldik. Aynen Osmanlı obasının bir cihan devleti olma hayali kurması gibi, biz de cumhuriyetimizin ikinci asrına girerken önümüze varmak istediğimiz yeni hedefler, yeni amaçlar koymak mecburiyetindeyiz. Bize geri gitmek hiç yakışmaz, olduğumuz yerde saymak da yakışmaz. Onun için ‘İki günü eşit olan bizden değildir’ buyuran Hazreti Peygamber'e inanan bir büyük millet olarak her günümüzü daha ileriye götürmek mecburiyetindeyiz. Bunun için gayret sarf edeceğiz, önümüze yeni hedefler koyacağız.