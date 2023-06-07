Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi Meclis Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda yeterli oy sayısına ulaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yeni TBMM Başkanı seçildi.

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Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te TBMM Başkan seçimi için toplandı.

MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye olarak geçici başkan sıfatıyla oturumu başlattı.

Oturum, milletvekili olan eski bakanların yeminiyle başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin etti.

Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı

Daha sonra ise sıra Meclis Başkanı seçimine geldi.

Oturuma verilen aranın ardından 30. Meclis Başkanı'nın seçimi için ilk oylama yapıldı.

Birinci turda 586 oy kullanıldı

Birinci tur oylamada 586 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.

İkinci tur oylamasına geçildi

İkinci tur oylamada 586 milletvekili oy kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 41, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 15, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 21, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 3 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuna (400) ulaşamadı.

İki aday yarıştan çekildi

Özbudun ve Yeneroğlu, adaylıktan çekildi. TBMM Başkanlığı seçiminde üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy arandı.

Yapılan oylamanın ardından 30. Meclis Başkanı belli oldu.

Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi

Üçüncü turda Numan Kurtulmuş 321, Tekin Bingöl 160 oy aldı. Kurtulmuş, 321 milletvekilinin oyunu alarak 3. turda yeni Meclis Başkanı seçildi.

Teşekkür konuşması yaptı

3. tur oylamanın ardından Meclis Başkanlığı'na seçilen Numan Kurtulmuş bir teşekkür konuşması yaptı.

"Hep birlikte TBMM olarak omuz vereceğiz"

Seçimlerin ardından söz hakkı alan Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Devlet adamı vasfı ile bu oturumlara başkanlık yapan Sayın Devlet Bahçeli'ye Meclisimiz adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Fevkalede önemli bir Meclis'in başlangıcını yapıyoruz.Bizim gibi ülkelere yerinde durmak yakışmaz. Millet olarak önümüze yeni hedefler koymak durumundayız. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız dünyada sözü güçlü gücü tesirli olma mücadelesine hep birlikte TBMM olarak omuz vereceğiz.

Başkan seçimi gizli oyla yapıldı. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy arandı.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlandı eğer sağlanamasaydı iki aday için dördüncü oylama yapılacaktı.

Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecekti.