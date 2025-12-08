Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'de toplanan Meclis Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere başlandı.

Görüşmelerin ilk gününde Genel Kurul'a, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık etti.

"KOMİSYON GÜÇLÜ BİR RAPOR YAZACAK"

Numan Kurtulmuş, konuşmasında Meclis'te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun güçlü bir rapor yazacağını belirterek şunları söyledi:

Ümit ediyorum ki TBMM'de oluşturulan bu komisyon şimdiye kadar sürdürmüş olduğu müzakere olgunluğunu devam ettirerek fevkalade güçlü bir raporu yazacak, bu sorunun ve Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesi ile ilgili genel perspektifi en kısa süre içerisinde yansıdığı raporla TBMM'ye sunacaktır.

"KOMİSYONUMUZ SÜRECİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE BU NOKTAYA KADAR GETİRMİŞTİR"

Komisyon çalışmasında olduğu gibi Meclis çalışmalarında da bu Terörsüz Türkiye meselesi olgun bir şekilde ele alınarak süreç ilerletilir ve sonuçlar ele alınır.



Meclis'teki komisyonumuz bu süreçte üzerine düşen demokratik denetim fonksiyonlarının bir gereği olarak süreci fevkalade başarılı bir şekilde bu noktaya kadar getirmiştir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET PROJESİDİR"