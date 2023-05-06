Numan Kurtulmuş'tan kapak tepkisi: Türkiye'deki seçimler sizin için neden bu kadar önemli Dünya çapında yayın yapan dergilerin kapaklarını eleştiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Arkadaş sen dergiciliğini yapsana. Türkiye siyasetiyle ne alakası var. Türkiye'nin seçimi niye senin için bu kadar önemli" dedi.

DHA

Türkiye seçimlere gidiyor...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Sultanbeyli'de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile buluştu.

Numan Kurtulmuş İngiliz The Economist, Fransız L'Express, Le Point ve Alman Der Spiegel dergilerinin kapaklarında yer alan Recep Tayyip Erdoğan manşetlerine tepki gösterdi.

"Arkadaş sen dergiciliğini yapsana"

Programda The Economist dergisinin kapağını eleştiren Numan Kurtulmuş şöyle konuştu:

Seçimin niçin önemli olduğunu gözümüze baka baka anlatıyorlar. The Economist dergisi dünyanın sayılı dergilerinden birisi ve başlık olarak '2023'ün en önemli seçimi' başlığını atmış. Ben bunun üzerinde uzun uzun düşündüm. Çok iyi çalışılmış psikolojik harekat unsuru. Buraya Türk bayrağını koymuş. Bakarsanız burada Türk bayrağının içinde bir kırım var. Türk bayrağı kırılmış öyle bir efekt koymuşlar. Aşağıda siyah zemin üzerine 'oy' diyor. Yani oy vereceksiniz dikkat edin manasında söylüyor. Burada 'Demokrasiyi kurtarın' yazıyor. Aşağıda da 'Erdoğan gitmeli' yazıyor. Kim bu, bir dergi. Arkadaş sen dergiciliğini yapsana. Türkiye siyasetiyle ne alakası var. Erdoğan'ın gitmesi, Türkiye'nin seçimi niye senin için bu kadar önemli. Bizim anlatmak istediğimizi adamlar gözümüze soka soka anlatıyorlar. Erdoğan gitmezse batının menfaatleri zedelenir demek istiyorlar.

"Batının menfaatleri açısından kaos oluşur diyor"

Fransız dergilerin de kapaklarını değerlendiren Numan Kurtulmuş şöyle devam etti:

Resmi görüyor musunuz? Adamlar öyle çalışmışlar ki Cumhurbaşkanımızın yüz ifadelerini böyle korkunç bir yüz ifadesi haline getirmişler. Verdikleri efektlerle bu resmi başka bir hale getirmişler. Diyorlar ki 'Erdoğan bu seçimi kazanırsa Türkiye'de kaos olur' ve 'Erdoğan Putin gibi olur' Erdoğan deyip virgül koyuyor 'kaos riski' yani Erdoğan seçilirse kaos riski olur diyor. Herhalde batının menfaatleri açısında kaos oluşur diyor. Bu millet bunların menfaatlerinin devam etmesine müsaade etmeyecek. Erdoğan'ın ve Cumhur ittifakının arkasında durarak 7 yamalı bohça koalisyonuna da 15 Mayıs'ta emekli ederek, yoluna devam edecek. Bu da Fransız 'Le Point' dergisi diyor ki 'Erdoğan yayılmacı bir politikayla Orta doğuda savaş tehditlerini yükseltiyor ve Erdoğan Putin istikametinde yürüyor'. Yani batı karşıtı bir istikamette yürüyor demek istiyor. Esas ilginç laf da burada 'Erdoğan aslında jeopolitiği değiştiriyor' yani Türkiye'nin önemli bir noktada durduğunu söylüyor.

"Öteki Türk bayrağını kırmıştı bu da hilali kırmış"

Alman Der Spiegel dergisinin kapağını da eleştiren Numan Kurtulmuş şu tepkide bulundu: