Numan Kurtulmuş'tan kaset siyaseti açıklaması: Siyaseti yönlendirmeye çalışan anlayışı telin ediyoruz Esenyurt'ta konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ahlak dışı bir takım böyle kasetler ile siyaseti yönlendirmeye çalışan anlayışı telin ediyoruz bunun zararlı bir siyaset mikrobu olduğunu çok açık şekilde ifade ediyoruz" dedi.

DHA

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Esenyurt AK Parti sandık ve okul sorumluları ile bir araya geldi.

"Vatandaşlarımız Türkiye'nin ne yönde ilerleyeceğine karar verecektir"

"Türkiye'deki bu seçimlerin bir cumhurbaşkanlığı seçimi ya da milletvekilliği seçiminin çok ötesinde anlam taşıdığının altını çizmek isterim" diyen Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Bu seçimde evet cumhurbaşkanını seçeceğiz, milletvekili de seçeceğiz. 14 Mayıs 2023 seçimleri Türkiye'nin gelecek 100 yılının nasıl şekilleneceğine karar verilecek olan bir seçimdir, 14 Mayıs 2023 seçimleri Türkiye'nin bir istikamet tayini bir yön tespiti seçimidir, dolayısıyla bu seçimi fevkalade önemli değerli bir seçim olarak görüyoruz. Hiç abartısız söylemek gerekirse önümüzdeki Pazar günü gerçekleştireceğimiz seçim Türkiye'nin asırlık seçimidir asrın seçimidir. Bu seçime büyük bir gayretle hazırlanıyoruz büyük bir fedakârlıkla büyük bir dikkatle hazırlanıyoruz. Türkiye sadece önümüzdeki 5 yıl nasıl yönetileceğini sadece parlamentonun nasıl şekilleneceğini değil, Türkiye'nin ne yönde ilerleyeceğine karar verecektir. Bir tarafta yönetimde istikrarı ve güveni temsil eden bugün Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'ın öncülüğünde devam eden bir çizgi, karşı tarafta ise 7 yamalı bohça gibi bir koalisyon hükumeti teklif eden yani yönetimde karasızlık ve kaos teklif eden bir anlayış. Milletimizin vereceği tercih vereceği karar budur.

"Böyle kasetler ile siyaseti yönlendirmeye çalışan anlayışı telin ediyoruz"

Siyasetteki kaset tartışmalara da değinen Kurtulmuş şöyle konuştu: