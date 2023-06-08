Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı Resmi Gazete'de Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da 3. tur oylamada 321 oyla yeni TBMM Başkanı seçildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yeni görevi Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık süreci sona erdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in en yaşlı üyesi olan ve geçici başkanlık görevini üstlenen Devlet Bahçeli başkanlığında bir araya geldi.

Gizli oylama ile yapılan yeni Meclis başkanı seçimi tamamlandı.

Meclis Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda yeterli oy sayısına ulaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yeni TBMM Başkanı seçildi.

Karar Resmi Gazete'de

Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Haziran 2023 tarihli 3'üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir" ifadesi yer aldı.