Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Azerbaycan'da trafik kazası geçirerek yaralanan Binali Yıldırım ve yaralı maden işçileri için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Binali Yıldırım, programın ardından dönüş yolunda kaza geçirdi.

Yıldırım'ı ziyaret etti

Ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen Binali Yıldırım’ın tedavisi sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yıldırım ile birlikte hastanede tedavi gören Bartın'daki yaralı maden işçilerini ziyaret etti.

Nureddin Nebati, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti ViDEO

"Durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam etiği söylendi"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Nebati, "Başhekimimizin verdiği bilgiye göre, durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam etiği söylendi. Zaten karşılıklı konuştuk, koruma müdürü kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu gördük. Maden kazasında yaralanan ve burada tedavileri devam eden altı hastamızdan biri servise çıkmış. Kendisiyle sohbet etme fırsatımız oldu, iyi durumda. Hasta yakınlarıyla da sohbet ettik. Özellikle Türkiye ve dünyanın en büyük hastanesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi doktorları ve personellerine teşekkür ediyorlar. Bir hastanın servise çıkabilmiş olması, diğer hastaların yakınlarını da umutlandırmış. Hasta yakınlarının çocuklarının eğitimine kadar her türlü ayrıntının düşünülüp, gerekli adımların atılmasıyla ilgili de teşekkür ediyorlar." ifadelerini kullandı.









