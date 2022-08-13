Nureddin Nebati: Gayrimenkulde fiyat artışını mercek altına aldık

Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarının mercek altında olduğunu, bu kapsamsa emlakçıların ve ilanlalarının da incelenerek saha denetimlerine başlandığını söyledi.

Türkiye'de ekonomik sorunların başında fahiş kira artışları var.

Son birkaç ay içinde konut kira fiyatları önlenemez bir şekilde yükseldi.

Konuya ilişkin sosyal konut projesi devreye alınsa da kısa vadede sonuç almak için başka adımlar da atılıyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulundu.

"Olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz"

Nebati, “Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız” dedi.

Bakan Nebati, mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini, analiz ve değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü bildirdi.

Emlakçılar ve ilanlar analiz edildi

Bu kapsamda, emlak ilan siteleri vasıtasıyla gayrimenkul sektöründe fiyat artışı ve enflasyona sebep olan etkenler belirleniyor.

Suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor.

Enflasyonist ortam yaratan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor.

Saha denetimleri başladı

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul ilanı veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analizi ile birlikte yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlanıldı.

Çalışmalar neticesinde, emlak piyasasında spekülasyon yaratan, konut satışlarından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan veya eksik beyanda bulunan, başta tapu harcı olmak üzere vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen şahıs ve firmaların tespiti de gerçekleştirildi.