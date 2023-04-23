Nureddin Nebati: Kılıçdaroğlu sen bir eziksin Mersin'de vatandaşlara hitap eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Karadeniz gazı ve Togg üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Nebati, "Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? 'Gazı Putin veriyor.' Ya sen anlamazsın, Togg'un İtalya'dan geldiğini zannedersin. Sen bir eziksin" dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor...

Seçime 21 gün kala siyasetçilerin Ramazan Bayramı programı da haliyle yoğun geçiyor.

Bu yoğunluktan nasibini alan isimlerden biri de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, milletvekili adayı olduğu Mersin'de bayramlaşma programına katıldı.

Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sen seccadenin ne olduğunu bilsen ayakkabınla basar mısın

Bakan Nebati, partisinin Silifke İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programının ardından seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Nebati, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle yüklendi.

"Togg'un İtalya'dan geldiğini zannedersin"

Nebati, eğilmediklerini ve sadece Allah'ın huzurunda alınlarını secdeye koyduklarını ifade ederek, "Ama onlar seccadenin bile farkına varmadan ayakkabılarıyla üzerine basarlar. Onun için 'Efendim bilmiyordum...' Zaten bilmiyorsun. Sen seccadenin ne olduğunu bilsen ayakkabınla basar mısın? Basmazsın." değerlendirmesinde bulundu.

Sözlerine devam eden Nureddin Nebati, Karadeniz gazının karaya çıkarılmasına da değindi.

"Git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle"

Bazılarının mevsimsel şartlardan dolayı fiyat değişikliği yaşanan soğana oynadığını aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle... Adamın bütün şeyi şu; 'Efendim, şu an ne olacak bu İHA'lar, SİHA'lar? Uçaklar, yollar ne işe yarıyor?' Ya mübarek adam, Silifke'nin çileğini, yoğurdunu Ankara'da, İstanbul'da yemek için yol lazım yol ama bunu bile bilmezler, anlamazlar. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz, üreteceğiz, çalışacağız. Onlar ancak lak lak yaparlar, sosyal medyada hayatlarını geçirirler ve zannederler ki sosyal medyada iktidar oluyor. Sen sosyal medyada iktidar olmaya devam et. Biz vatandaşa dokunuyoruz."

"Sen bir eziksin"

Nebati, Karadeniz gazının karaya çıkarıldığını hatırlatarak Kılıçdaroğlu'na, "Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? 'Gazı Putin veriyor.' Ya sen anlamazsın, Togg'un İtalya'dan geldiğini zannedersin. Sen bir eziksin. Türkiye'nin yapamayacağını düşünüyorsun" dedi.

Nureddin Nebati sözlerini şöyle sürdürdü: