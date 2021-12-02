Nureddin Nebati kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin biyografisi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi. Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atandı. Peki Nureddin Nebati kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hayatı...

Resmi Gazete'nin 2 Aralık 2021 tarihli sayısında, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden affını istediği ve af talebinin kabul edildiği bildirildi.

Görevinden istifa eden Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak Doktor Nureddin Nebati atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararın ardından Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hayatı hakkında bilgiler merak konusu oldu.

Peki Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin biyografisi...

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

1 Ocak 1964 tarihinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dünyaya gelen Nureddin Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.

Siyaset Bilimi Uzmanı olan Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını alan Nebati, farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

Aynı zamanda iş insanı olan Nebati, tekstil işiyle de uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu.

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi olan Nebati'nin, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev alan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla birlikte Bakan olarak görevine başladı.