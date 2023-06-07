Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı İzmir'de 82 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, toprağa verildi.

İHA

Türkiye'ye kantoyu tanıtan ve ülkenin en sevilen sanatçılarından olan Nurhan Damcıoğlu, geçen pazartesi akşamı İzmir'de hayatını kaybetti.

Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 82 yaşındaki ünlü sanatçı için cenaze töreni öncesinde İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törende, Damcıoğlu'nun biyografisi okundu.

Ardından kanto kraliçesinin yeğeni kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Törende ayrıca Damcıoğlu için hazırlanan sinevizyon gösterildi. Damcıoğlu, tören sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

12 Eylül darbesinde denetime takılmıştı

1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyleyen ve ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendini tümüyle kantoya veren Damcıoğlu, Türkiye'nin ilk kadın Müslüman kantocusu olmuştu. 12 Eylül darbesinden sonra denetime takılan isimlerden olan sanatçı, çocuk yaşlarından bu yana tiyatro ile iç içeydi.

Yaklaşık 10 yıldır İzmir Karşıyaka'da yaşayan Damcıoğlu'nun naaşı, Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığına defnedildi.