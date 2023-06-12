Nurseli İdiz: Ayrıştırmayı laik kesim başlattı Türkiye'deki ayrışmanın başörtüsü tartışmalarıyla laik kesim tarafından başlatıldığını söyleyen Nurseli İdiz, "Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sadece sosyal medyada değil, sokakta da öyle... Artık donla, sütyenle dolaşıyorlar" dedi.

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Kariyeriyle sanat camiasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nurseli İdiz, geçirdiği zor günlerin ardından yeniden oyunculuğa dönmüştü.

İdiz, bu kez hem hayatına hem de siyasete dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sol görüşlü biri olduğunu söyleyen İdiz, Türkiye'deki ayrışmanın başörtüsü tartışmasıyla başladığını belirtti.

"Türkiye'deki ayrıştırma başörtüsü tartışmasıyla başladı"

Hayatı boyunca yanlış bulduklarını açıkça söyleyen biri olduğunun altını çizen İdiz, ''Türkiye'de ayrıştırma aslında başörtüsü tartışmasıyla başladı. Ben sol görüşlü bir kadınım, CHP Gençlik Kolları'nda da yer almıştım. Hayatım boyunca doğru gelmeyen şeyi açıkça söylerim." şeklinde konuştu.

Bir dönem CHP Gençlik Kolları'nda da görev aldığını ifade eden Nurseli İdiz, ayrıştırmayı laik kesimin başlattığını söyledi.

"Ayrıştırmayı laik kesim başlattı"

İdiz, "Şimdi bu iktidar kaç yıldır işbaşında, toplumu ayrıştırıyor diye şikayet eden laik kesim başlattı ayrıştırmayı. Başörtüsü yasaklarına ilk günden beri karşıydım." dedi.

"Çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi"

Kadınların giyimiyiyle ilgili de konuşan İdiz, "Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sadece sosyal medyada değil, sokakta da öyle... Artık donla, sütyenle dolaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin muhafazakarlaşmadığını da sözlerine ekleyen İdiz, İran veya Afganistan örneklerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Türkiye muhafazakarlaşıyor deniyor ama yok öyle bir şey"

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan ünlü oyunca, "Türkiye muhafazakarlaşıyor deniyor ama yok öyle bir şey. Yok İran gibi olacağız yok Afganistan gibi olacağız diyenler var ama bu gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.