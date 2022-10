O fotoğrafın hikayesi izindeki madenciyi gözyaşlarına boğdu

Bartın'da bir süre önce madenden çıktıklarında birlikte hatıra pozu veren işçilerden Gürkan Yıldırım, yıllık izinde olduğu için yaşanan faciadan kurtuldu. Yıldırım, "Böyle olacağı aklıma bile" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybetti.

Aynı maden ocağında çalışan işçilerden Gürkan Yıldırım da yıllık izne ayrılarak köyüne geldi.

Grizu faciasını haber alan Yıldırım'ın dünyası başına yıkıldı.

Bir süre önce arkadaşlarıyla birlikte mesai bitimi hatıra amacıyla fotoğraf çeken maden işçisi Gürkan Yıldırım, acı haberi alınca o fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Söz bulamıyoruz yer altını anlatmaya, acımız büyük" notuyla paylaştı.

"Askere gidecek olan da vardı, nişan yapacak olan da"

Gürkan Yıldırım, "Tek sağ kalan benim. Bir arkadaşımız da yoğun bakımda. Ben normalde yıllık izne ayrılmıştım. Bir hafta olmuştu. Köydeydim. Haberi alır almaz Amasra'ya köye çıktım. Yolda arkadaşlarımı aradım. Arkadaşlarımın ailesinden arayanlar oldu. Çoğunun yakını biliyor tanıyor, ailecek görüştüklerimiz de vardı. Merak edenler arıyordu. Amasra'ya vardık. Apar topar ocağa indik. Hepsiyle karşılaştık. Eksi 300-350 arasında çalışıyorlardı. Bizimkiler ilk başta çıkartıldı. Diğer arkadaşlarımızın hepsini kaybettik. Zor nasıl anlatılır nasıl alışılır bilmiyorum. Üç senedir hep aynı arkadaşlarla beraber çalışıyorduk. Genç arkadaşlarımızdı. Nişan yapmak üzere olan vardı. Nişanlı olan vardı. Hanımı doğum yapacak olan vardı. Bu günlerde önümüzdeki hafta doğum yapacaktı. Eşi doğum yapacak olan 'Şefim bir haber gelirse beni haberdar et. Apar topar çıkabilirim' diyordu" diye konuştu.

"O fotoğrafı çektirirken böyle olacağını bilmezdim"

İHA'nın haberine göre bir süre önce çektirdiği fotoğrafın hikayesini anlatan Gürkan Yıldırım, "Her gün bir tehlikeyle karşılaşıyoruz. Her gün ölüm riskimiz var. Biz bunu bile bile giriyoruz ocağa. Girerken 'Allah'a emanet ol' çıkarken de 'Geçmiş olsun' diyoruz. Her gün tehlike atlatmış olarak çıkıyorsun. Şükrediyorsun. Bunun böyle olacağını bilmezdim. Gerçekten. O sabah işimiz bitmişti. İyi bir şekilde dışarıya çıkmıştık. Güzel vakit geçirdik. En son arkadaşlarım fotoğraf çektirelim dediler. Hiç böyle olacağını düşünemezdim. Bir ay falan olmuştur o fotoğrafı çektireli. Yakın zamandaydı" diye ifade etti.