ODTÜ'de 28 Şubat rüzgarı! Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yeni bir skandala imza atıldı.
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan ODTÜ, artık öğrencilerin karıştığı olaylarla ve öğretim görevlileriyle gündeme geliyor.
Sık sık siyasi olayların ve terör propagandalarının yapıldığı ODTÜ'de, şimdi de 28 Şubat hortladı.
Deprem nedeniyle uzaktan eğitime geçilen öğrenim sürecinde, sınavlar da online olarak gerçekleştiriliyor.
Çevrim içi sınava başörtüsü yasağı
Bu kapsamda Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş da sınav öncesi öğrencileriyle yönergeyi paylaştı.
28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilere uygulanan yaptırımlara alenen yer veren öğretim görevlisi, şu ifadeleri kullandı:
"Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir."
Öte yandan yine 28 Şubat sürecinde dayatılan, ‘çene altı’ ve ‘tavşan kulak’ şeklindeki örtünme şekli önerildi.
Bu durum ise okul bünyesinde tansiyonun yükselmesine neden oldu.
"Aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz"
Bunun üzerine Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği (ODTÜBİRDER) duruma tepki göstererek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Paylaşıma ise şu not eklendi:
ODTÜ'de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı!
Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz.
"Yapılan açıklama maalesef yanlış anlaşılmalara yol açmıştır"
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan nabızları yükselten olayın ardından, bölümden de açıklama geldi.
Özür mesajına yer verilen açıklamada şöyle denildi:
Bir dersimiz kapsamında o dersi alan öğrencilerden bilgi ve talep toplamak, sonrasında da taleplere ve ihtiyaçlara göre uygulamaları belirlemek için gerçekleştirilmiş olan ankette, online sınav kuralları olarak dünyaca kabul gören uluslararası standartlara atıf verilerek yapılan açıklama maalesef yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Bu yanlış anlaşılmaya neden olunduğu için tüm öğrencilerimizden ve kamuoyundan özür dileriz. Amaç kimseyi hiçbir konuda mağdur etmeden mümkün olduğunca adil bir ortamda sınav süreçlerini tamamlamak olmuştur. Online sınavlar için üniversitemizdeki kurallar çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
"Soruşturma başlatıldı"
Son olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) de konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu ve şu ifadeleri kullandı:
Üniversitemizde 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi yapılacak olan çevrim içi sınavlar ile ilgili olarak bazı öğretim elemanları tarafından paylaşılan yönergeler hakkında yayımlanan haberlere dair kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekliliğinden yola çıkarak bir açıklama yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, ODTÜ olarak; tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi döneminde YÖK tarafından verilen talimatlarla başlayan çevrim içi sınav koşullarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılı bahar döneminden bu yana, öğrencilerimizin bu süreci en rahat ve problemsiz şekilde geçirebilmesi için, gerekli alt yapıyı ve koşulları sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Üniversitemizde hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulama yer almamakta ve dolayısıyla üniversitemizde hiçbir çevrim içi sınavda bu tip bir kısıtlama uygulanmamaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen dersteki sınav yönergesi üniversite yönetiminin aldığı kararlar esasında yazılmamıştır. Yaklaşık üç yıldır dünyaca kabul gören uluslararası standartlarda çevrim içi sınav kurallarına uygun, adil koşullarda sınav süreçlerimizi başarıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar buna benzer başka bir olumsuzluk yaşanmamış olması da bu durumun ispatı niteliğinde değerlendirilebilir.
Ayrıca, ODTÜ; 85’ten fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparken temel ilke ve değerleri doğrultusunda hak ve özgürlükleri dikkate alıp korur, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde önyargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergiler. Bu doğrultuda, kurumumuz bünyesinde görev yapan herhangi bir çalışanımızın öğrencilerimizin inanç ve değerlerine saygısız davranması gibi bir durum kabul edilemez.
Bu çerçevede gerekli soruşturmanın başlatıldığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
ODTÜ Rektörlüğü