ODTÜ'de 28 Şubat rüzgarı! Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi Uzaktan eğitime geçilmesiyle öğretim görevlisi, çevrim içi yapılacak olan sınavda, "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulundu. Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından ODTÜ, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ensonhaber.com

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yeni bir skandala imza atıldı.

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan ODTÜ, artık öğrencilerin karıştığı olaylarla ve öğretim görevlileriyle gündeme geliyor.

Sık sık siyasi olayların ve terör propagandalarının yapıldığı ODTÜ'de, şimdi de 28 Şubat hortladı.

Deprem nedeniyle uzaktan eğitime geçilen öğrenim sürecinde, sınavlar da online olarak gerçekleştiriliyor.

Çevrim içi sınava başörtüsü yasağı

Bu kapsamda Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş da sınav öncesi öğrencileriyle yönergeyi paylaştı.

28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilere uygulanan yaptırımlara alenen yer veren öğretim görevlisi, şu ifadeleri kullandı:

"Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir."

Öte yandan yine 28 Şubat sürecinde dayatılan, ‘çene altı’ ve ‘tavşan kulak’ şeklindeki örtünme şekli önerildi.

Bu durum ise okul bünyesinde tansiyonun yükselmesine neden oldu.

"Aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz"

Bunun üzerine Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği (ODTÜBİRDER) duruma tepki göstererek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Paylaşıma ise şu not eklendi:

ODTÜ'de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı!



Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz.

"Yapılan açıklama maalesef yanlış anlaşılmalara yol açmıştır"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan nabızları yükselten olayın ardından, bölümden de açıklama geldi.

Özür mesajına yer verilen açıklamada şöyle denildi:

Bir dersimiz kapsamında o dersi alan öğrencilerden bilgi ve talep toplamak, sonrasında da taleplere ve ihtiyaçlara göre uygulamaları belirlemek için gerçekleştirilmiş olan ankette, online sınav kuralları olarak dünyaca kabul gören uluslararası standartlara atıf verilerek yapılan açıklama maalesef yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Bu yanlış anlaşılmaya neden olunduğu için tüm öğrencilerimizden ve kamuoyundan özür dileriz. Amaç kimseyi hiçbir konuda mağdur etmeden mümkün olduğunca adil bir ortamda sınav süreçlerini tamamlamak olmuştur. Online sınavlar için üniversitemizdeki kurallar çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

"Soruşturma başlatıldı"

Son olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) de konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu ve şu ifadeleri kullandı: