ODTÜ’de açılan pankartlar dikkat çekti

ODTÜ öğrencileri ve mezunları, rektörlüğün Devrim Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet töreninin yasaklaması üzerine kendi mezuniyet törenlerini yaptı. Törene pankartlar damga vurdu.

ODTÜ Rektörlüğü, Devrim Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet törenini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti, törenin bu yıl fakülteler bünyesinde ayrı gün ve saatlerde yapılması kararını aldı.

ODTÜ yönetiminin bu kararına başta üniversite öğrencileri, akademisyenler ve mezunları olmak üzere çok sayıda tepki geldi.

Kendi törenlerini düzenlediler

Öğrenciler ise bu karara rağmen kendi pankartlarını hazırladı, ailelerini Devrim Stadyumu’na çağırdı.

Kendi mezuniyetlerini Rektör Prof. Dr. Verşan Kök olmadan gerçekleştiren öğrencilerin ellerinde taşıdıkları pankartlar ise dikkat çekti.

Törende öne çıkan pankartlar

Ekonomiden, eğitime kendi gündemlerinde ne varsa pankarta taşıyan öğrenciler, özel hayatı da futbolu da geleceklerine dair planlarını da açık açık yazdı.

İşte o törenden öne çıkan pankartlardan bazıları:

-20 yılda bıraktıkları travmayı ben bile çözümleyemem

-Ay TEK adamla ömür mü geçer

-Gözlerime bak ne görüyorsun? – Mezuniyet ışıltısı

-Gözlerimizdeki ışıltıyı da satmışlar

-Notları tayin eden Allah’tır

-Şöyle düşün; KPSS’ye de girmiş olabilirdik

-Ortalamamızı TÜİK hesaplasın

-Enflasyon sebep; faiz sonuç. Dinozora kimse bir şey yapmadı.

-Liman sizin, kıyı bizim; rant sizin, rektör sizin, DEVRİM bizim.

-Soruları değil, sorunlarımızı çalın

-Cem Aziz Çakmak, Ali Tatar, İlhan Selçuk, Türkan Saylan, Muzaffer Tekin, Kaşif Kozanoğlu, Kuddusi Okkır, Murat Özenalp, Özden Örnek… Bu gençlik unutmaz.