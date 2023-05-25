ODTÜ'lülerin bilimden anladığı: Vücutlarıyla 'yeter' yazdılar Yaptığı bilimsel çalışmalardan ziyade skandallarla bilinen ODTÜ'de seçim için yürüyüş düzenlendi. Sandıkları koruma çağrısı yapan ODTÜ'lüler daha sonra vücutlarıyla yeter yazdılar.

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Türkiye 28 Mayıs’ta sandık başına gidiyor...

İlk turda en çok oyu alan iki ismin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışta son sözü 3 gün sonra millet söyleyecek.

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yaptığı çalışmalardan ziyade öğrencilerin karıştığı olaylarla gündemde.

Yine eylem peşindeler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yeni bir skandala imza atıldı.

Sık sık terör yandaşları ve sol radikal örgütlerin yürüyüşleriyle gündeme gelen üniversitenin öğrencileri, bu kez seçimlerle ilgili provakatif bir eylemde bulundu.

ODTÜ öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik protestoda bulunmak için fizik bölümü önünde buluştu.

Slogan atarak yürüdüler

"Baskılara, Tek Adama, Emek Düşmanlığına Artık Yeter", "Birinci vazifen sandıkları muhafaza ve müdafaa etmektir" gibi pankartlarla yürüyen ODTÜ Öğrencileri, "ODTÜ yürüyor, mücadele sürüyor", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.

LGBT bayrağı açtılar

Yürüyüş boyuca ekibin LGBT'yi temsil eden bayraklarla yürümesi ise dikkat çekti.

Çimlere yeter yazısı yazdılar

Bilim adına yaptıkları ortada olan ODTÜ’lüler kampüs içinde yapılan yürüyüşün ardından Devrim Stadyumu’nda vücutlarıyla "Yeter" yazdı.

Yürüyüşle stadyuma girilmesinin ardından çimlerde ve tribünlerde oturanların da bir bölümü yazıya katıldı.

Yazının fotoğraflanmasının ardından eylem sloganlarla sonlandırıldı.