Ödül gecesinde sahneye çıkan Mabel Matiz'den LGBT propagandası Katıldığı ödül gecesinde sahneye çıkan şarkıcı Mabel Matiz, ödülünü LGBT’lilere armağan etti. Matiz, sosyal medyada eleştirilerin odağındaki yeni isim oldu.

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Son zamanlarda şarkıcılardan oyunculara birçok ünlü isim, yaptıkları işlerin dışında anılmaya devam ediyor.

Uzun süredir gündemde olan şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada büyük tepki topladı.

AK Partili seçmenlere küfreden muhalif kadını örnek alan Mosso, yanlış anlaşıldığını ifade etse de gerçeği değiştirmedi.

Ardından yeni bir skandal da dün gece yaşandı.

Ödül gecesinde propaganda yaptılar

Düzenlenen bir ödül gecesinde önce oyuncu Eda Ece ardından şarkıcı Mabel Matiz, yaptıkları açıklamalarla tepki çekti.

Ece, sahnede konuşurken depremzedeleri hedef alarak siyasi bir çıkış yaparken, Matiz ise LGBT propagandası yaptı.

"LGBTİ+'lılara ithaf ediyorum"

Matiz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ödülümü uzun yıllardır her türlü baskı ve sınırlandırmaya rağmen, kendilerini cesurca, inatla ortaya koyan, varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiyeli LGBTİ+'lılara ithaf ediyorum.

"Sandıktan onu anladık"

Ece ise, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." şeklinde konuştu.