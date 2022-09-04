ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 99. Özel Güvenlik Sınavı cevap anahtarı sorgulama ekranı...

ÖGG soruları ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlandı. Peki, 99. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı (ÖGG) 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından sınava katılım sağlayan yüzlerce aday, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Cevap anahtarı yayınlandı!

Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı.

Sınav soru ve cevapları A ve B kitapçıklarını aşağıdaki ekrandan görüntüleyebilirsiniz.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖGG sınav sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak.

Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 19-21 Eylül 2022 olacak.

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.