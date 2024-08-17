OGM duyurdu: İşte orman yangını riski en yüksek 12 il Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 12 ili önümüzdeki 10 gün boyunca orman yangını riski konusunda uyardı.

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Haber Merkezi

Hava sıcaklıkları ve nemin artmasıyla birlikte ormanlarımız için tehlike de büyüdü..

Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına müdahaleler sürerken bir yandan da vatandaşlar yangınlar konusunda uyarılıyor..

Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyadan "Dikkat" başlığı ile orman yangınlarına ilişkin bir uyarı yayınladı.

10 GÜN BOYUNCA DİKKAT: YANGIN RİSKİ YÜKSEK 12 İL

Ankara, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir ve Kastamonu illerine meteorolojik şartlar nedeniyle, bugün ve önümüzdeki 10 gün boyunca orman yangını riski konusunda uyarı yapıldı.

SICAK HAVA, ŞİDDETLİ RÜZGAR...

Sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgar ihmal ile birleşince felaket kaçınılmaz oluyor.

OGM'den yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günler çok daha dikkatli olmalı, orman yangınlarına karşı duyarlı olmalıyız." denildi.