OGM personel alımı başvuru şartları neler? OGM 1128 adet sözleşmeli personel alımı detayları

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile y

OGM personel alımı şartları ve detayları merak ediliyor. Adaylara yapılacak olan bütün tebligat/duyurular Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca yazılı bildirim ise yapılmayacak. Peki OGM personel alımında aranan şartlar neler?

OGM personel alımı şartları neler?

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde ifade edilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanmış olan adaylardan istenecek.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmaktayken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacak.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Başvuracak olan adaylar 26/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuruda bulunacaklar. Başvuru işlemleri ise 06/02/2023 gecesi saat 23:59 itibariyle sona erecek.