Öğrenci indirimine 'yaş sınırı' getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası

AA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 30 yaşından gün alan öğrencilerin toplu taşıma araçlarındaki indirimini kaldıran İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, "yaş temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 204 bin 285 lira idari para cezası uyguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17 Mayıs 2024'te "İzmir'im Kart Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklikle, toplu taşımada öğrenci indiriminden faydalanabilecek kişiler için "30 yaşından gün almamış olma" şartı getirildi.

34 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İTİRAZ ETTİ

Değişiklik sonrası öğrenci indirimi iptal edilen 34 yaşındaki üniversite öğrencisi M.R.Y, mağduriyetinin giderilmesini istediği belediyeden olumsuz yanıt aldı.

Yaş sınırını aştığı için indirimden faydalanamamasının ayrımcılık olduğunu belirten öğrenci, TİHEK'e başvurdu.

CEVAP OLARAK "30 YAŞINI GEÇEN ÖĞRENCİ ÇALIŞABİLİR" DENDİ

İnceleme kapsamında belediyeden alınan yazılı görüşte, "30 yaşından gün almış kişilerin öğrencilik hayatı devam etse de aktif çalışma hayatına dahil olabileceğinin düşünüldüğü" kaydedildi.

"KAMUYA YÜK"

Ücretsiz ve indirimli taşıma maliyetinin ücretli binen yolculardan ve belediye bütçesinden karşılandığı aktarılan görüşte, "ileri yaşlarına rağmen yalnızca indirimli öğrenci kartını kullanmak adına öğrenciliğini sürdüren vatandaşların kamu üzerinde ciddi bir yük oluşturduğu" öne sürüldü.

204 BİN 285 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Başvuruyu inceleyen TİHEK, "yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine" karar vererek, belediyeye üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uyguladı.

"YAŞ TEMELİNDE DOĞRUDAN AYRIMCILIK"

Kararda, bir kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden, karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını yaşı nedeniyle engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin, yaş temelinde doğrudan ayrımcılık olarak tanımlandığına işaret edildi.

"ADİL DENGEYİ ZEDELEYİCİ"

Belediyenin sınırlamaya gerekçe gösterdiği hususların, haklı ve meşru gerekçelere dayandığı yönünde kanaat oluşsa da "30 yaşından gün almış öğrencilerin aktif çalışma hayatına dahil olabileceği" varsayımının orantılı olmadığı ifade edilen kararda, şunlar yer aldı: