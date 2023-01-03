Öğrencilere 750 TL ulaşım desteği! Ulaşım desteği başvuruları nasıl ve nerden yapılır, şartları nelerdir?

Öğrencilere 750 TL ulaşım desteği! Ulaşım desteği başvuruları nasıl ve nerden yapılır, şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrencilere verilecek olan ulaşım desteğini açıkladı. Peki ulaşım desteği başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda ailelerinden uzakta okuyan öğrenciler için ulaşım desteği sağlanacağını duyurmuştu.

Binlerce öğrenciyi sevindiren bu haberden sonra ulaşım desteğinin tutarı ve başvuru detayları merak konusu olmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine verilecek olan bu desteğin üst limitinin 750 TL olacağını açıkladı.

Bakan Yanık’ın ailelerinden uzakta okuyan öğrencilere ulaşım desteği ile ilgili açıklamalarından sonra başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağı araştırılmaya başladı.

Peki yılda iki kez yapılacak olan öğrencilere ulaşım desteği başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı…

Ulaşım desteği başvuruları nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından ailelerin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılması gerektiğini kaydetti.

Başvuru şartları nelerdir?

Ailesinden uzakta eğitim görenler, 25 yaşının altındaki lisans öğrencileri ve Türk Vatandaşı öğrenciler Ulaşım Desteği başvurusunda bulunabilir. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ulaşım desteği alamayacak.