Öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? KYK kredi geri ödenir mi?

Yükseköğretim KYK sonuçlarına bakan öğrenciler, konuyla ilgili merak ettiklerini araştırmaya başladı. KYK kredisi geri ödemeli midir, kredi burs farkı nedir.. İşte detaylar..

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra sonuçları görüntüleyen öğrencilerden bazıları "Öğrenim kredisi alabilirsiniz." sonucu ile karşılaştı.

Kredi ve burs almaya hak kazanan öğrenciler, öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek, kredi geri ödenir mi gibi soruları merak ediyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

KYK'da yapılan sorgulama sonucunda "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz." cümlesini gören öğrenciler, bu ödemenin ne olduğunu merak ediyor.

Kendisine burs çıkmayan öğrencilere öğrenim kredisi çıkıyor. Öğrenim kredisi öğrenciye geri ödemeli olarak yapılan destek olarak geçiyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olan on lisans, lisans, doktora veya master öğrencileri öğrenim kredisinden faydalanabilirler. Eğitim dönemleri boyunca bursun kesilmemesi için eğitimlerine ara vermeden devam etmeleri gerekmektedir.

Öğrenim kredisi almanın bir diğer şartı ise yalnızda bir krediden faydalanılmasıdır. Yani, aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alınması mümkün değildir.

ÖĞRENİM KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ NASIL OLUR?

Öğrenim kredisi ya da diğer adıyla yükseköğrenim kredisi alan öğrenciler eğitimlerinin tamamlanmasını takip eden 2. yılın sonunda aldıkları krediyi geri ödemeye başlamak zorundadır.

Bu süre dolduktan sonra kredi kullanmış kişilere herhangi bir bildirimde bulunulması zorunluluğu yoktur.

Kredinin geri ödeme süresi kredi kullanılan süreye eşittir. Yani kaç ay kredi alındı ise geri ödemesi de o kadar aya bölünerek yapılır. Ödemeler aylık eşit taksitler halinde düzenlenir. Alınan kredinin bu kadar taksite bölünmesi borçluya kolaylık olsun diye yapılan bir uygulamadır. İsteyen kişiler daha kısa sürede ya da hepsini peşin ödeyebilirler.

Eğer borçlar 1 sene boyunca ödenmez ise ya da 2 sene içinde tamamı ödenip bitirilmez ise borcun tahsil edilme görevi Vergi Dairelerine verilir.

Vergi dairesine devrolunan borçlar için öncelikler borçluya yazılı uyarı gelir. Yine ödeme yapılmaması halinde icra yolu le alacak tahsil edilir.

ÖĞRENİM KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.