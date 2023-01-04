Öğretmen maaşları son durum! 2023 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları son durum! 2023 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

2023 yılında memur zammının açıklanmasının ardından öğretmenler maaşlarını araştırmaya başladı. Peki öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Bu ayrı kariyer basamaklarında maaş farkları da var. Aralık ayının enflasyon oranının açıklanmasının ardından öğretmenlere yapılacak zam oranı da belli oldu.

Öğretmen maaşları, ücretli, kadrolu ve kariyer farkı olmak üzere unvanlarına göre değişiklik gösteriyor. Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez öğretmen maaşına zam yapılıyor.

Açıklanan enflasyon verileri sonrası memur maaşlarında refah payı ile birlikte toplamda yüzde 25 oranında zam yapılacağı açıklandı.

Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip vatandaşlar, maaşlarını araştırmaya başladı. İşte zamlı öğretmen maaşları…

Öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 15 bin 345 TL

Uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Uzman öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 17 bin 547 TL

Başöğretmen maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır.”