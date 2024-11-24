İHA

Türkiye'nin dört bir yanında Öğretmenler Günü vesilesiyle çiçek siparişlerinde adeta patlama yaşanıyor.

Van’da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün yaklaşmasıyla çiçekçiler, yoğun talep nedeniyle gece gündüz demeden çalışıyor.

Kentteki çiçekçiler, 24 Kasım nedeniyle en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor. Öğrenciler ve veliler, öğretmenlerine olan sevgilerini çiçeklerle ifade etmek için çiçekçilere akın ediyor. Farklı renk ve türdeki çiçeklerden hazırlanan buketler, öğretmenlere duyulan sevgi ve saygının simgesi haline gelirken, çiçekçiler talepleri karşılamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

"SİPARİŞLERİN ÇOĞU PAZARTESİ GÜNÜNE SARKACAKTIR"

Kentte uzun yıllardır çiçekçilik yapan Yusuf Zengin, Öğretmenler Günü’nün kendileri için yılın en hareketli dönemlerinden biri olduğunu belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da günün yoğun geçtiğini ifade eden Zengin, “Ancak bu yıl pazar gününe denk geldiği için hem öğretmenler hem de çiçekçiler açısından sıkıntı olabiliyor. Anneler Günü hep pazar günlerine denk gelir. Öğretmenler Günü de her zaman pazartesi olursa hem işleyiş hem de tedarik konusunda sıkıntı olmaz. Bu kez işimiz 4 güne bölündü. Siparişlerin çoğu ise pazartesi gününe sarkacaktır.” dedi.

"SATIŞLARIM OLDUKÇA HAREKETLİ"

Eskişehir'de de durum pek farklı değil.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerine hediye almak isteyen birçok kişi çiçekçilere akın etti. Oluşan yoğunluk, esnafın yüzünü güldürdü. Geleneksel bir tercih olan karanfil, her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerin favorisi oldu.

Özellikle okullardan gelen toplu siparişlere yetişmeye çalıştığını belirten çiçekçi esnafı Ahmet Köylü, “Bu sene Öğretmenler Günü pazar gününe denk geldi. Bu sebepten dolayı; cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi olmak üzere 4 gün kutlanacak diyebilirim. Satışlarım oldukça hareketli, toplu siparişlerimi yetiştirmeye çalışıyorum. Kurumsal yerler ve okullar toplu sipariş veriyorlar. Vatandaşlar hediyelerle öğretmenlerimizi mutlu etmek istiyorlar.” dedi.

"KARANFİL BU YIL DA GÖZDE"

Esnaf Köylü, insanların duygularını çiçeklerle ifade etmesini çok güzel bir durum olduğunu vurgulayarak “Karanfil çiçeği bu yıl da gözde oldu. Atatürk çiçeği ve gül de en çok satılan çiçeklerden. Eşi, kardeşi, akrabası öğretmen olan müşteriler ise kalıcı çiçekleri tercih ediyorlar. Orkide de hediye amaçlı tercih edilen bitkiler arasında. Böyle özel günlerde insanların duygularını çiçekle ifade etmesi çok güzel bir durum. Fiyatlarım tekli çiçeklerde uygun. Tek karanfil 60 lira iken gül ise 100 lira. Buket fiyatları ise 400 ila 2 bin arasında değişiyor. Öğretmenlere verilen değeri görmek beni çok mutlu ediyor, işlerimiz de yoğun geçiyor.” diye konuştu.