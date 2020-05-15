Öğretmenler kamyonetle dolaşıp öğrencilerle hasret giderdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı taşımalı bir köy okulunda görev yapan öğretmenler öğrencilerini kamyonet kasasında ziyaret ediyor.

Tüm dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüsten dolayı yaklaşık 2 aydır tatil olan okullardan dolayı okula gidemeyen öğrenciler için öğretmenler öğrencileri için moral gezisi hazırladı.

Bir kamyonet kasasında köy köy dolaşarak öğrencilerine ulaşan öğretmenler “Onlar bize gelemiyorsa biz çocuklarımıza gideriz.” diyerek bekleyen öğrencilerine kavuşuyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNDEKİ IŞIK, YÜZLERİNDEKİ GÜLÜMSEME İÇİN AŞILMAYACAK ENGEL YOKTUR"

Öğrencilerini çok özlediklerini belirten Okul Müdürü Saygın Türk ise, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gözlerindeki ışık yüzlerindeki gülümseme için aşılmayacak engel yoktur. Her gün özlemlerini, yaptığımız canlı ders bağlantılarında dile getiren öğrencilerimizle bir nebzede olsa bir araya gelebilmek mutlulukların en güzeli.” diye konuştu.

Öğretmenler ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak sohbet etti.