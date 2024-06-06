Öğretmenlere karşı şiddetin cezası artıyor Meclise sunulması planlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun taslağı ortaya çıktı. 38 maddelik kanun teklifine göre, öğretmenlere karşı işlenen suçların cezası yarı oranda artırılacak.

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Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarda sona gelindi.

Taslağa göre, öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranda artacak.

Öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezalar artırılıyor

Kasten yaralama suçunda ceza 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar olarak uygulanacak. Tehdit suçunda 9 aydan 3 yıla kadar, nitelikli hallerde 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar, hakaret suçunda ise 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Görevi yaptırmamak için direnme suçları 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar, nitelikli hallerde ise 1 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis ile karşılaşacak.

Derslerin ortalaması atamaya esas olacak

Milli Eğitim Akademisi'nde adayların teorik derslerden geçme notu 60, uygulamaları derslerde ise başarı notu 70 olarak belirlenecek. Teorik ve uygulamalı derslerin ortalaması atamaya esas olacak.

Bir dönemde mazeretsiz 6 gün eğitime katılmayanın ilişiği kesilecek. Yasadışı örgüt faaliyetlerine katılmak, uyuşturucu kullanmak ve temin etmek kesin çıkarılma sebebi olacak.

Aday öğretmenler hizmet içi eğitim alacak

Adaylara 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilecek. Kanun yürürlüğe girene kadar aday öğretmenler hizmet içi eğitim alacak.