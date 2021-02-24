Öğretmen koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu alma ekranı..

1 Mart itibariyle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş planlandı. Bu nedenle öğretmenlerin aşı uygulamaları da merak konusu oldu.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak, aşı randevusu nasıl alınır? Soruları araştırılıyor. İşte öğretmenlerin aşı randevusu almak için yapması gerekenler..

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Okulların açılışı için önemli konulardan birinin de öğretmenlerin aşısı olduğunu ifade eden Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak." dedi.

ÖĞRETMENLER İÇİN KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı olduktan sonra açıklama yapan Bakan Selçuk, “Ben de öğretmenlerimizle beraber aşımın ilk dozunu vurdum. Öğretmenlerimiz, bugün okulda aşı oldu ancak daha sonraki süreçte ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarını olacak. Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı planlama yapıyor. Biz de geçtiğimiz hafta kendilerine 1 milyon 359 bin okul çalışanımızın listesini ilettik. Tüm vatandaşlarımız gibi randevu alıp, o randevuya bağlı olarak aşılarını yaptırabilecekler. ifadelerini kullandı.

AŞI RANDEVUSU ADIMLARI

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya ALO 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web’den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.