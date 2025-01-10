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DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, kamu görevlileri hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından 15 sanık yönünden bozulmasının ardından yeniden başlayan yargılama devam ediyor.

Bu kapsamda da davanın bir diğer ayağı bugün, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Saat 11.30'da başlayan duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

12 SANIKLI DAVADA KARAR

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın "FETÖye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten" yargılandığı 12 sanıklı davada karar açıklandı.

ZAMAN AŞIMINDAN DAVA DÜŞTÜ

Ogün Samast ve 6 sanığa zaman aşımından düşme kararı verildi.

2 KİŞİYE MÜEBBET

Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbet verildi.

Adem Sağlam'a örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi.

keme ayrıca sanık Ogün Samast'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmetti.