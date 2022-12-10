Oğuz Kaan Salıcı: 6'lı masanın adayını cumhurbaşkanı yapacağız

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, 6'lı masanın belirleyeceği kişiyi Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı yapmak herkesin boynunu borcu olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Gaziantep İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılış törenine katıldı.

Törende Salıcı'nın yanı sıra CHP Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, CHP İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar ve çok sayıda partili de yer aldı.

Açılışta konuşan CHP'li Salıcı, 6'lı masanın belirleyeceği ismin, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacağını ve bu yolda yaklaşan seçimler öncesi yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

"Türkiye'nin makus tarihini değiştirmek, hepimizin boynumuzun borcudur"

Türkiye'yi ortak akıl ve farklı siyasi gelenekten liderlerin vizyonu ile yönetmek istediklerini belirten Salıcı, "Bizim derdimiz, bir siyasi anlayışın Türkiye'de hüküm sürdüğü şey olmasından çıkmasıdır. Türkiye'nin mutabakatla yönetilmesini istiyoruz. Ortak akılla ve farklı siyasi geleneklerden gelen o değerli siyasi partilerin liderlerinin bu ülkenin geleceğine ağırlığını koymasını ve Türkiye'nin yaşanabilir düzgün ülkeye dönüşmesini istiyoruz. Biz bunu yapacağız. Bunu yapmak için çok vaktimiz kalmadı. Bir seçim geliyor, o seçim sürecinde çalışmak ve böyle düşünmeyenleri ikna ederek onların sandığa gelmesini sağlamak zorundayız. 6'lı masanın belirleyeceği kişiyi Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı yapmak ve parlamentoda çoğunluğu sağlayıp Türkiye'nin makus tarihini değiştirmek, hepimizin boynumuzun borcudur.'' dedi.

CHP'li Salıcı, Türkiye'de siyasi renk ayrımı gözetmeden tüm kesimleri kucaklama arzusunda olduklarını söyledi.

"Kemal Kılıçdaroğlu bu mücadelenin öncüsü"

Mücadeleyi sonuca kavuşturmak istediklerinin altını çizen Salıcı, "Kemal Kılıçdaroğlu, bu mücadelenin öncüsü. Bu mücadeleyi 6'lı masayla veren, bizim liderimiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde bu mücadeleyi tamamına erdirmeye varız. Bu mücadeleyi Türkiye'nin geleceği için yapıyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin bütün renklerini, bütün kesimlerini kucaklamaya hazırız. Kimse bizden ayrımcılık beklemesin. Kimse bizden kutuplaştırma beklemesin." diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, konuşmaların ardından il binasının açılışı gerçekleştirildi.