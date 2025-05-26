Haber Merkezi

29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazası, Türkiye'nin gündeminde yer edinmeye devam ediyor.

Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki çocukları Timur Cihantimur'un kullandığı lüks otomobil, yol kenarına çekilen arızalı olan ATV'ye çarptı ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Cihantimur'u, annesi Eylem Tok kaçırdı.

Önce Mısır'a, ardından ABD'ye giden ikili hakkında dava devam ederken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden "maddi ve manevi zararlarının giderildiğini" gerekçe göstererek vazgeçti.

Gelini Şükriye Aci'nin şikayetini geri çekmesine oldukça öfkelenen ve davasının arkasında olduğunu söyleyen baba Özer Aci, tv100 ekranlarında Hande Aydemir ile Akşam Raporu’na konuk oldu.

"TORUNUMU GÖSTERMİYOR"

"Baba Özer Aci, "Hep şunu söyledim bu maddiyatla-maneviyat arasındaki savaşa döndü. Bu benim kırmızı çizgimdir. Ben yarın torunuma düzgün bir hikaye anlatabilmek için yola çıktım. Şükriye Hanım'a telefonda söyledim.

Bu yaptığınız yüzünden suçlular az ceza alırsa hakkımı helal etmem dedim. Şükriye Hanım telefonlara çıkmıyor, çocuğu göstermiyor. Ben emrivaki birkaç kere gittim gördüm." derken devamında şöyle konuştu:

"BENİM KIRMIZI ÇİZGİM DAVAMDIR"

Gelinimin bir delili varsa çıkarsın, sunsun. Biz aile olamamışız, ben buna üzülüyorum. Gelinim olamamış. Biz bir aile olsaydık, bir olurduk. Bu insanlarla para için masaya oturacağımı duyan oldu mu?



Benim kırmızı çizgim davamdır. Basın, devletim, kamuoyu benim vicdanı benim yanımda olduğu sürece ben davamın arkasındayım.



Pazarlık yaptığımı varsaysak da kimin için pazarlık yaptık? Önce ben evladım için, torunuma doğru bir hikaye anlatmak için yola çıktım. Bir daha bu konuda başka bir kanalda konuşmayacağım.



Paraya ihtiyacı olmadığı halde bu parayı aldı, ben buna üzüldüm. Keşke ihtiyacı olsaydı da alsaydı. Burada kazançlı çıkanlar avukatlar. İkinci kazançlı tarafta karşı taraf.

"BUNLARIN TEK DERDİ PARA"

Özer Aci'nin avukatı Hacı Orhan, gizli telefon iddiaları için şu ifadeleri kullandı:

Ben ile kendisi arasındaki diyaloglardan bahsediyor. Hırsız "hırsız var" diye bağırıyor: Böyle bir senaryo ile karşı karşıyayız. O telefonla ilgili her şeyi de buldum. Gizli telefon dediği kişiyi de buldum. Şükriye Hanım bu acının üzerine bu yalanlarla gitmemeli. Bize, Özer Bey'e iftira atmamalı.



Evet bize Bülent Cihantimur tarafından birisi ulaştı ve ben de kendisi ile görüştüm. Şu an Şükriye Hanım'ın avukatı olan ve zamanında benimle çalışan kişi, “Benim bir arkadaşım var. Bülent Bey'i tanıyor. Seninle görüşmek istiyor” dedi. Tüm senaryo ikisinden çıkıyor. Tek dertleri para bunların.



Bursa’dan bir arkadaşının bizimle konuşmak istediğini söyledi. Ben tüm bunlar yarın bir dedikoduya sebep olur, davada basında dedim.

"ŞÜKRİYE HANIM 20 MİLYON TL ALDI"

Bursa’daki iş adamı ile görüştüm. 15 milyon TL tazminat teklif etti. Ben de "Bu teklifi kabul edemem, ailenin böyle bir şeye ihtiyacı yok, yargılamanın başlanması lazım" dedim.



Daha sonra Şükriye Hanım'ın avukatı geldi ve tekrar "25 milyon TL teklif ediyorlar, 20 milyon TL de bize teklif ediyorlar" dedi. Bunu onun avukatı söyledi.



Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, şikayetini geri çekmesi karşılığında Cihantimur Ailesi'nden 2 adet daire ve 20 milyon TL ödeme aldı.

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